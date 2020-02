Largamente diffusi, soprattutto nel Nord Italia, i monopattini elettrici causano sempre più incidenti e le loro emissioni necessitano ancora di balzi verso il futuro.

Tanti sindaci italiani hanno assistito all’arrivo nelle loro strade di centinaia di e-scooter, monopattini elettrici con velocità limitata, completamente sconosciuti ai codici della strada. In Francia, secondo Le Parisien, i nuovi veicoli hanno già provocato 284 feriti e cinque morti, con un aumento del 23% di infortuni su strada rispetto all’anno precedente.

Altro fattore che può causare non pochi problemi è la totale assenza di alcun tipo di patente per guidare gli e-scooter. Basta tenere il manubrio, prendere velocità facendo due o tre passi con un piede a terra e uno sul monopattino e spingere la levetta dell’accelerazione. Quest’ultima aumenta d’intensità come un pedale destro dell’automobile, mentre la leva nel freno si trova sul manubrio sinistro.

Quanto sono green questi monopattini?

WILL, la community che racconta attraverso le Instagram stories i temi più caldi di economia politica e società, ha postato qualche giorno fa un’interessante approfondimento sul tema.

Sommando tutto, impatterebbe sul clima più di un tradizionalissimo autobus o di un vecchio scooter. Il problema non è il mezzo – che non emette quasi niente – ma tutto ciò che ruota attorno al suo ciclo di vita: il luogo in cui viene prodotto (quasi sempre in Cina), il suo trasporto (nave o aereo), i materiali con cui è fatto (alluminio, plastica e litio), le operazioni per ricaricarlo (piuttosto frequenti), la sua durata di vita (piuttosto breve) e la facilità con cui può essere smaltito (minima).⁠⁣

⁠⁣La sfida quindi per le case produttrici è quella di rendere green non solo il prodotto in sé, ma anche tutto ciò che lo contorna, con batterie che durino di più, stazioni di scambio di batterie e materiali più facilmente smaltibili. Perciò vale la pena continuare a svilupparlo!⁠ ⁣