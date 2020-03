MONTEFORTE IRPINO – DETENUTO DOMICILIARE IN COMPAGNIA DI UN AMICO IN POSSESSO DI TIRAPUGNI: DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, costantemente impiegati nel controllo del territorio al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nell’ambito di tali servizi, un ventenne – già sottoposto alla detenzione domiciliare – è stato denunciato perché, nel corso del controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, veniva sorpreso nella sua abitazione in compagnia di un coetaneo in possesso di un “noccoliere” ( cosiddetto tirapugni) .

Alla luce delle evidenze emerse per i due è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino: il primo per violazione degli obblighi disposti dall’ Autorità Giudiziaria avendo ricevuto persone diverse dai propri familiari e il secondo per porto ingiustificato di armi e/o oggetti atti ad offendere.

Il tirapugni è stato ovviamente sequestrato.