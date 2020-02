Monteforte Irpino, mangiano e fuggono la sera di San Valentino

Nuove usanze, nuove abitudini! E così anche la sera di San Valentino diventa “economica”.

E’ accaduto a Monteforte Irpino, si sono allontanati dal ristorante senza pagare il conto e sono finiti nei guai: i Carabinieri hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria 10 persone (5 coppie), ritenute responsabili del reato di Insolvenza fraudolenta in concorso.

È accaduto la sera di San Valentino in un ristorante di Monteforte Irpino. Le cinque giovani coppie di amici, dopo aver mangiato e bevuto, hanno deciso di non pagare. Avrebbero dovuto spendere 250 euro e invece hanno tentato la carta della fuga: al termine della romantica serata, mentre era in corso lo spettacolo pirotecnico, hanno approfittato della distrazione del proprietario del ristorante e dei camerieri e si son dileguati.

Il ristoratore però non si è perso d’animo, denunciando subito l’accaduto alla locale Stazione dei Carabinieri.

L’attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché delle immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, comparate con quelle pubblicate sul profilo Facebook di chi aveva effettuato la prenotazione del tavolo, ha permesso di addivenire all’identificazione di tutti i componenti della comitiva, tutti di Napoli e di età compresa tra i 20 ed i 30 anni.

Ad incastrare uno di loro anche il nominativo e numero di telefono lasciato per l’estrazione di un soggiorno per due persone in un Centro Spa, messo in palio per le coppie che avevano scelto quel locale per la cena di San Valentino.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico dei 10 giovani è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.