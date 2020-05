Monteforte, la nota del Sindaco: nuova guarigione

Il primo cittadino , con un comunicato ufficilale, testualmente annuncia:

“Con grandissima gioia annuncio che tutti i tamponi analizzati sono risultati negativi. Una gioia per tutti coloro che si sono sottoposti al tampone, un sollievo per la comunità e una buona notizia per tutti i congiunti delle persone che sabato mattina si sono recate a Palazzo Loffredo.

Ancora una volta ringrazio l’Istituto Zooprofilattico, il suo direttore generale Antonio Limone, gli operatori che con grande professionalità hanno effettuato i tamponi, ringrazio altresì la Regione Campania, nella persona del governatore De Luca, e tutti i volontari che Sabato mattina hanno contribuito all’organizzazione della mattinata di screening.

Comunico, infine, un’altra buona notizia: uno dei due contagiati che ancora rimanevano sul territorio di Monteforte Irpino è ufficialmente guarito. A lui un in bocca al lupo per il futuro e i complimenti per aver vinto questa battaglia.“