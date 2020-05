Montella, aree incontaminate dove l’uomo non ha “fatto danni”

Ci sono tantissime aree incontaminate in Irpinia dove l’uomo, ad oggi, non ha “fatto danni”.

Qualche giorno fa ho scambiato due parole con una donna che abita in una zona di campagna di un paesino irpino e a pochi metri da un fiume. La donna mi ha confessato (con molta enfasi) che, a causa del lavoro e dei mille impegni familiari, erano 30 anni che non scendeva a godersi la pace e la serenità della natura che la circonda.

Da qui, ho pensato di provare a raccontare le tante aree naturali che caratterizzano l’Irpinia, sperando di convincere qualche lettore a trascorrere una domenica in riva ad un fiume piuttosto che in un affollato Centro Commerciale.

È risaputo ormai che per via dell’obbligo che avevamo di stare in casa, la natura non ha perso tempo e si è riappropriata dei suoi spazi. Da quando è iniziata la pandemia e il nostro confinamento, i social sono stati invasi da fotografie e video che ritraevano animali che gironzolano negli ambiti urbani di abituale umana pertinenza o tra le acque che generalmente apparivano scure e prive di segni di vita animale. Come per ricordare che se l’uomo abbandonasse una città per qualche anno, la ritroveremmo completamente trasformata con piante e animali in ogni dove.

Luoghi che sembrano lontani ma in realtà sono dietro l’angolo, sono a pochi chilometri dalle nostre abitazioni. L’Irpinia, polmone verde della Regione Campania, è piena di questi luoghi ed è giusto ricordarne qualcuno ogni tanto.

Aree incontaminate: il Bioparco di Montella

Il primo luogo è Il Bioparco di Montella. Montella è un comune irpino di quasi 8000 abitanti e ricco di storia; o meglio storia e natura incontaminata. Il bioparco è immerso totalmente nel verde, ombreggiato da alberi, attraversato da un fiume di acqua sorgiva: il fiume Calore.

In esso sono presenti: tavoli, panche in legno, bagni, acqua potabile e sentieri in brecciolino. Il Parco è attrezzato con sedute comode, amache (comuni a tutti i clienti), bagni, gril e piccole spiaggette dove poter prendere il sole indisturbati. È possibile fare escursioni libere attraverso sentieri organizzati nel bioparco: alla “cascata della Madonnella” o al “ponte dello Chianiello”.

Montella e le sue tre cascate

In realtà le cascate presenti a Montella sono tre, e sono tre splendide cartoline. La prima si trova in paese ed è molto amata e conosciuta, la Cascata della Lavandaia. È uno dei luoghi più fotografati della provincia irpina grazie a quella cartolina che sembra una perfetta scenografia di un film romantico.

Poi c’è la Cascata della Madonnella, un po’ più nascosta. Quasi custodita dalla vegetazione e per questo difficile da vedere dalla strada ma nonostante questo, è molto frequentata soprattutto dai pescatori. Infine c’è la Cascata del Fascio, alta più di otto metri, con un ponte che lo sovrasta. Dal nome, si evince che fu costruita durante l’epoca fascista e si tratta di un bacino artificiale. Natura incontaminata, incontri con animali, acqua limpida e aria fresca..tutto ciò di cui abbiamo bisogno per rilassarci e purificare i nostri pensieri!