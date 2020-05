Montella, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: 30enne denunciato

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino. Controlli finalizzati, oltre alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, alla prevenzione dei reati in genere ed anche alla sicurezza stradale.

Nell’ambito di tali servizi, a Montella, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile dopo un controllo ad un trentenne, fermato alla guida di un’autovettura, lo hanno sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di droga, accertato mediante esame tossicologico.

Dopo la perquisizione personale e veicolare, il giovane è trovato in possesso di residui di sostanza stupefacente (verosimilmente eroina) nonché di una siringa e di un laccio emostatico. Oltre al ritiro della patente di guida, per il trentenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza e la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, quale assuntore di stupefacenti. Infine, sia a suo carico che nei confronti dell’altra persona che era a bordo dell’auto, sono scattate le previste sanzioni amministrative per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.