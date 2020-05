Montemiletto, da oggi i test sierologici per il Covid-19 a quattro passi da casa

Una buona notizia per gli abitanti e per gli imprenditori della Media Valle del Calore che da oggi, finalmente, potranno effettuare vicino casa i test sierologici finalizzati alla ricerca degli anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi dell’infezione da SARS-CoV-2.

Il moderno laboratorio di Analisi Cliniche “Diagnostica Sud-Gestione Servizi”, infatti, – grazie anche all’arrivo della modernissima apparecchiatura “Maglumi 800”, l’ultima arrivata della gamma di strumenti Snibe -, è autorizzato e accreditato ad effettuare i test sierologici per individuare gli anticorpi del Covid-19 con tutte le caratteristiche di qualità e affidabilità che, da sempre, caratterizzano la struttura irpina.

Il test che andremo a realizzare non ha validità diagnostica – ha dichiarato il titolare, dott. Giuseppe Gerardo Colarusso – e quindi non fornisce alcuna ‘patente di immunità’, perché ancora non sappiamo come e quanto si possa essere protetti da una seconda eventuale infezione. Tuttavia – continua Colarusso – sapere se nel nostro organismo sono presenti, o meno, gli anticorpi della malattia, ci aiuta a capire se, in un recente passato, siamo stati contagiati dal virus. Una prima rassicurante risposta – conclude il dottore – a tutte quelle persone che, in questo momento, chiedono solo di poter tornare alla normalità dopo la fine del lockdown.

Chiunque fosse interessato a prendere contatti con il Laboratorio del dott. Colarusso, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, può chiamare negli orari di ufficio allo 0825.963712