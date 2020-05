Montemiletto, emergenza coronavirus: cresce la preoccupazione, il sindaco Minichiello rassicura la comunità

Lo spettro del Covid-19 si riabbatte sulla comunità di Montemiletto.

Con la guarigione dei quattro concittadini risultati positivi nella fase iniziale dell’emergenza, sembrava che il peggio fosse oramai alle spalle. La notizia di qualche giorno fa di un nuovo caso di positività, ha gettato, invece, nuovamente nello sconforto la comunità. A destare ulteriore preoccupazione la comunicazione nella giornata di ieri relativa alla chiusura del Palazzo Comunale. Poche ore fa il primo cittadino del paese, Minichiello, si è rivolto ai suoi concittadini tramite una videoconferenza su Facebook, per rassicurarli e fornire chiarimenti sulla vicenda.

Le parole del sindaco Minichiello

“Le porte del Comune, ieri, sono state viste chiuse – dichiara – questo perché, nell’indagine epidemiologica effettuata dall’Asl, una delle persone entrate a contatto con il paziente positivo è stato in contatto anche con il personale dipendente. Ho ritenuto doveroso e opportuno per una questione di prevenzione nei confronti del personale del comune e dell’intera comunità, chiudere le porte, non in senso di distanza, ma in senso di rispetto. Questa seconda fase ci impone una maggiore cautela perché le attività commerciali sono riaperte e c’è una maggiore mobilità. Questo non fa che aumentare l’allerta e fa in modo che da parte nostra sia massima l’attenzione. Già il 19 maggio – continua il sindaco – mi sono preoccupato di chiedere prelievi e tamponi per tutto il personale dipendente questo perché nella vita quotidiana, è difficile arginare il contagio del virus, ma è doveroso prendere tutte le precauzioni”.

Minichiello spiega, quindi, che le porte del Comune rimarranno chiuse in via precauzionale fino a quando non ci saranno gli esiti dei tamponi. Decisione adottata per una questione di prudenza e di rispetto della cittadinanza. Richiesta anche una sanificazione degli ambienti comunali per garantire lo svolgimento delle attività da parte dei dipendenti nella massima sicurezza.

“Penso che nella gestione della comunità – aggiunge – si debba essere seri e scrupolosi perchè la comunità ha diritto a vivere una normale vita quotidiana e non essere fomentata nelle sue preoccupazioni”. Inoltre chiarisce, “la situazione è sotto controllo, non appena ci saranno i risultati, saranno comunicati ai cittadini per rassicurarli. Tocca a noi adottare decisioni e ritengo che quelle adottate fino ad ora hanno solo prodotto risultati positivi”.

Un discorso che può essere riassunto con un invito a mantenere la calma senza però abbassare la guardia, rifuggendo da atteggiamenti psicotici, ma rispettando in modo rigoroso le norme anticontagio.