Montemiletto, guarito il primo positivo al Covid-19

Guarito il primo concittadino di Montemiletto risultato positivo al COVID-19.

A comunicarlo il sindaco Massimiliano Minichiello. “Una notizia che accogliamo con gioia in quanto ci rende consapevoli che questo virus può essere sconfitto anche in tempi brevi, ma solo se restiamo fermi e rigorosi nel rispetto delle regole” , continua il Primo Cittadino.

Pertanto la situazione aggiornata nel Comune è la seguente: un positivo ricoverato presso una Casa di Cura che non ha avuto contatti sul territorio; un altro positivo che non ha domicilio a Montemiletto, senza aver avuto contatti con la comunità e un ultimo positivo già in isolamento domiciliare, senza che abbia avuto contatti nelle ultime settimane e al momento in quarantena obbligatoria insieme al proprio nucleo familiare.