Montemiletto, Tony Musto Parrucchieri riscalda i motori: ecco il Protocollo per i suoi clienti

Gli uomini hanno tirato fuori dai cassetti le macchinette per tagliare i capelli. Le donne hanno assistito, sgomente, all’avanzare della ricrescita. È questa la foto più vera di questi due mesi di isolamento che hanno costretto milioni di italiani a rimanere chiusi in casa senza barbieri e acconciatori pronti a dare una sistemata alle loro capigliature.

Ora la svolta. Da lunedì 1 giugno, il Governo ha deciso, non senza polemiche, la riapertura dei locali ed il via libera a tagli, shampoo e messe in piega. Immediata la mobilitazione dei barbieri, parrucchieri e acconciatori che stanno sanificando i locali e attivando nuovi percorsi operativi per i propri clienti.

Tra i primi saloni in Irpinia, quello famoso di Tony Musto Parrucchieri, un’icona del taglio campano, un artista del capello conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. In questa direzione, l’azienda di Montemiletto, da sempre al fianco dei suoi clienti, ha scritto per la propria clientela, un vero e proprio protocollo in grado di garantire nuove e sicure esperienze di bellezza e benessere anche in questo difficile momento. Un protocollo che vuole essere, innanzitutto, un supporto pratico e concreto al cliente prima, durante e dopo la fase di riapertura.

In sintesi, Tony Musto Parrucchieri per tutto il periodo di emergenza ha deciso di:

Lavorare solo su prenotazione. Nella nuova fase di riapertura delle attività in generale, uno dei temi fondamentali sarà legato al controllo delle persone presenti simultaneamente all’interno di un luogo chiuso. Questo aspetto sarà fondamentale al fine di rispettare i nuovi standard d’igiene e sicurezza, garantire le dovute distanze e limitare i contatti. Ovviamente le nuove norme prevedono di avere un numero massimo di persone a seconda della grandezza del salone. Per questa ragione sarà fondamentale lavorare su appuntamento, in modo da prevedere di ora in ora quante persone sono presenti, evitando assembramenti. Molto probabilmente lavorare senza prenotazione sarà impossibile, sia dal punto di vista pratico che normativo. La prenotazione, già inserita nei percorsi lavorativi dell’azienda da 8 anni, ha sempre dato modo di curare il cliente con maggiore attenzione con un percorso personalizzato. Oggi diventa fondamentale per lavorare bene, al riparo di qualunque rischio, alla salute dei clienti e degli operatori.

Allungare gli orari di lavoro. Dopo essere rimasti a casa per molto tempo, la richiesta di appuntamenti sarà importante e il lavoro dovrà necessariamente essere organizzato per massimizzare i rendimenti. Ci sarà dunque una riorganizzazione degli spazi e gli orari. In questo modo Tony cercherà di affrontare questa emergenza, con la passione e la qualità di sempre, aggiungendo i tempi per la Sanificazione, chiedendo in cambio la collaborazione del cliente.

Vendita on-Line. Se c’è una cosa di cui molte persone si stanno rendendo conto in questa quarantena è la potenza di internet. Persone che non avevano mai fatto una video chiamata, o acquisti on-Line l’hanno fatto per la prima volta apprezzando l’efficienza. Il salone ha, da anni, una boutique on Line (www.tonymusto.it) dove il cliente può trovare tutto quanto necessario per il suo benessere e riceverlo comodamente a casa.

Kit colore. Tony Musto Parrucchieri ha pensato di fornire un kit colore da fare a casa per gestire la ricrescita e per trovare una soluzione immediata e sicura, qualora non fosse possibile l’appuntamento. Ciò è ovviamente possibile in quanto Tony conosce la storia colore di ogni suo cliente e, in questo modo, può personalizzare il kit, corredandolo di tutte le informazioni e indicazioni possibili.

Quattro punti, per affrontare senza affanni questa “Nuova Normalità”, da molti vissuta come una sfida enorme e che Tony Musto sta trasformando come una nuova opportunità per migliorarci.

Dal primo giugno, dunque, Tony Musto Parrucchieri rilancia con una serie di nuove e facili regole alle quali bisogna attenersi scrupolosamente. Gli appuntamenti saranno dati solo ed esclusivamente per contatto telefonico mentre l’invito, sin d’ora, è quello di rispettare al massimo l’orario che verrà assegnato.

Per tutto il resto, compreso il giorno esatto dell’apertura, Tony Musto è come sempre disponibile ai seguenti contatti:

