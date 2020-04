Montesarchio, il sindaco: “gli irresponsabili saranno sanzionati duramente”

“Ho notato e mi riferiscono che in città in molti hanno inteso le parziali aperture delle ordinanze regionali come un “liberi tutti”. Preciso, come ha già fatto il Governatore De Luca e altri colleghi sindaci, che non c’è stato nessun “rompete le righe”. In particolare, osservando in molti che si riuniscono a chiacchierare amabilmente, ricordo che a prescindere dagli orari in cui si può passeggiare restano vietati gli assembramenti, resta l’obbligo del distanziamento sociale e resta l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano.

“E’ un comportamento irresponsabile e peraltro molto stupido. In considerazione del fatto che un paese confinante è risultato zona rossa fino a pochi giorni fa e che in un altro paese confinante solo ieri si sono registrati altri 7 casi, mettere a rischio se stessi e i concittadini con atteggiamenti superficiali e lassisti. Un comportamento oltremodo offensivo per i tanti, tantissimi che hanno rispettato rigorosamente le direttive nazionali.

Il Comune, con forze di polizia locale ridotte all’osso, – conclude Damiano – non può essere dappertutto. Ma assicuro che in questi giorni chi sarà sorpreso in strada senza i dispositivi di protezione e senza osservare il distanziamento sociale sarà duramente sanzionato”.