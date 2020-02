Montesarchio, tesi di laurea: bullismo e cyberbullismo

Nella giornata di ieri, 25 febbraio, Michela Damigiano si è laureata in Scienze dell’Educazione all’Università di Salerno.

La neo dottoressa ha conquistato la commissione con una tesi su “Bullismo e Cyberbullismo: prevenzione e interventi”, arrivando al punteggio di 104.

Ad oggi questo argomento è molto diffuso e discusso nella nostra società.

La sua tesi è uno slancio per l’inizio di una splendida carriera in una società in cui questo fenomeno è in continua evoluzione e Michela come tante altre figure professionali potrebbe sensibilizzare i giovani e le generazioni future al rispetto delle persone emotivamente e fisicamente più deboli.