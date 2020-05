Monteverde, il comune rappresenterà la Regione nel premio Regiostars

La Regione rappresentata dal comune di Monteverde durante il premio Regiostars. Il comune Irpino si conferma un borgo dalle salde radici piantate nella storia del nostro territorio ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Per il 2020 Monteverde rappresenterà la Regione Campania nell’ambito del premio Regiostars, il riconoscimento assegnato ogni anno dalla Commissione Europea ai progetti regionali più innovativi finanziati attraverso la politica di coesione.

https://ec.europa.eu/italy/news/2020302_al_via_il-concorso_regiostar2020_per_i_migliori_progetti_di_coesione_dell_UE_it

La Commissione Europea ha lanciato per la prima volta il premio Regiostars nel 2008. I Regiostars sono il premio europeo a progetti finanziati dall’UE che dimostrano l’eccellenza e un nuovo approccio nello sviluppo regionale. I progetti partecipanti sono al centro delle attività di comunicazione a livello europeo con l’obiettivo di ispirare altre regioni e gestori di progetti in Europa. Ogni anno in palio cinque categorie e un premio del pubblico.

Dopo il riconoscimento prestigioso con l’Access City Award del 2019, ecco una nuova occasione di imporsi all’attenzione internazionale con questa nuova candidatura. Organizzata dalla Commissione Europea insieme al Forum Europeo della disabilità, si tratta di un’iniziativa che riconosce gli sforzi compiuti dalle città per divenire più accessibili, promuove la parità di accesso alla vita urbana per le persone che soffrono di disabilità e consente anche alle autorità locali di promuovere e condividere le loro migliori pratiche.

Monteverde ora è chiamata alla prima selezione in programma per giugno per poi approdare alla finale di ottobre che si svolgerà a Bruxelles. Il progetto presentato è molto articolato e consiste in percorsi di accessibilità per ipovedenti oltre a strumenti di accessibilità informatica e di fruizione del patrimonio culturale. Un vero villaggio accessibile, simbolo ed orgoglio delle aree interne della Campania.