Montevergine, l’invito alla preghiera da parte dell’Abate Guariglia

L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova il nostro coraggio, e ci ha insegnato a riflettere più profondamente sui valori essenziali della nostra esistenza.

Siamo all’alba di una nuova partenza, abbiamo bisogno di condividere un momento di ringraziamento ed un messaggio di speranza dopo questi mesi di difficoltà.

L’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio invitano le associazioni a prendere parte alla messa di Pentecoste presso il Santuario di Montevergine, domenica 31 maggio alle ore 11:00, come ringraziamento per aver superato questo momento di emergenza e come speranza per un futuro migliore.

Considerate le nuove misure anti Covid e, per questo, il numero limitato di posti nel Santuario, oltre alla presenza delle autorità, le associazioni sono invitate a partecipare tramite una rappresentanza di 2/3 dei componenti e a dare adesione.