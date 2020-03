Montoro. Non si ferma all’alt. In fuga con lo scooter rubato.

A Montoro, una pattuglia di carabinieri della Stazione di Montoro Superiore – a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino – intercettava uno scooter con a bordo due ragazzini che si aggiravano con fare sospetto.

Intimato l’Alt , il conducente del predetto scooter ometteva di fermarsi, anzi accelerava cercando di guadagnarsi la fuga. Dopo pochi metri i due giovani abbandonavano lo scooter e scappavano a piedi in direzioni opposte; Uno di loro veniva prontamente bloccato dagli agenti mentre l’altro riusciva a far perdere le sue tracce. La successiva e tempestiva attività investigativa , ovvero l’acquisizione di informazioni nonché lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, ha permesso alle forze dell’ordine l’identificazione del fuggitivo .

Si tratta di due minorenni, entrambi di origini romene e residenti nel montorese, per i quali è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili del reato di “Resistenza a pubblico ufficiale” e del reato di “Ricettazione”, in quanto lo scooter utilizzato per la “fuga” risulta essere rubato.

I Carabinieri , costantemente impegnati nell’attività di controllo del territorio volta a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario; In virtù di ciò, le forze dell’ordine rinnovano l’invito a tutti i cittadini di continuare a segnalare al “112” – numero unico per le Emergenze – situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.