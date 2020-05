Morcone, ritrovati nei boschi resti umani

Macabra scoperta all’alba di oggi nei boschi di Morcone, teatro del ritrovamento di uno scheletro umano. Lo hanno notato due cercatori di asparagi che intorno alle 6 si erano recati alla località Scautieri del centro della Valle del Tammaro. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione e della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di risalire all’identità della persona morta da tempo.

Dopo i primi accertamenti, la salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero di Morcone dove il medico legale effettuerà i primi rilievi per l’estrazione del Dna che sarà comparato innanzitutto con quello dei parenti di persone scomparse nel Sannio. A cominciare da Bruno, il 57enne originario di Foiano di Valfortore, scomparso ad ottobre scorso da Morcone, dove risiedeva in una struttura sanitaria. Polizia, carabinieri e vigili del fuoco per circa un mese avevano effettuato battute di ricerca, senza esito.

Ed ancora, all’appello manca anche un’altra persona di Reino, scomparsa da mesi dopo che era uscita di casa per andare a comprare le sigarette.

Ora saranno gli esami medico legali a dover restituire un nome e un volto ai resti rinvenuti questa mattina nei boschi non lontani dai campi da tennis di Morcone.