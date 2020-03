Moscati, Avellino: primo nato da madre positiva al Covid-19

In una Avellino che vive giorni difficili per l’emergenza coronavirus e il sovraffollamento degli ospedali, proprio dal Moscati arriva una notizia positiva. Si chiama Mario, pesa 3 chili e 350 grammi ed e’ venuto al mondo ieri mattina.

E’ il primo nato all’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino figlio di una donna positiva al Covid-19. La mamma e’ stata immessa nel percorso protetto fino alla sala operatoria allestita per i contagi da Covid-19. Dopo aver praticato il tampone, l’equipe dell’Unita’ Operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal dott. Elisiario Struzziero, indossando i dispositivi di protezione e seguendo tutti i protocolli di sicurezza previsti, ha fatto nascere il piccolo.

Dopo il parto, la donna e’ stata sistemata in isolamento in un’area protetta e separata dal resto dell’Unita’ Operativa di Ostetricia e Ginecologia. Anche il piccolo Mario si trova in una incubatrice in una stanza isolata. Nel pomeriggio di ieri il tampone della donna, processato nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda “Moscati”, e’ risultato positivo al test per il Coronavirus, mentre si conoscera’ oggi il risultato del tampone eseguito sul figlio.