Movida Sannio, i sindaci chiedono prolungamento orario apertura locali

I sindaci di Benevento, Airola, Montesarchio, San Giorgio del Sannio e Telese Terme hanno inviato una richiesta congiunta all’indirizzo del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del Prefetto di Benevento, Francesco Cappetta. Oggetto del messaggio: il prolungamento dell’orario di apertura dei locali. “Il progressivo approssimarsi della stagione estiva e la necessità fisiologica di uscire nella tarda serata. Si acuirà di certo il fenomeno, con evidenti risvolti negativi sul piano della prevenzione e dell’ordine pubblico”, si legge nel documento.

Di qui la proposta “di allungare l’orario di chiusura dei suddetti esercizi almeno alle ore 24”. Poco prima dell’ordinanza della regione Campania che impose il limite orario delle ore 23 per tutti i bar, gli stessi sindaci aveva concordato in via sperimentale con il Prefetto un prolungamento degli stessi esercizi commerciali pensando di posticipare la chiusura alla 24 (con limite comunque fissato per le ore 23 per la vendita di alcolici).

Nella richiesta odierna è specificato che sarebbe preferibile un accoglimento della proposta in forma urgente. “Chiediamo di adottare un provvedimento in tal senso con urgenza, anche prima del 03 giugno”, si legge.