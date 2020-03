Napoli, il Mondo osserva ma alcuni “attori” non sono pronti

E’ l’ennesima domenica amara quella vissuta nella capitale del Mezzogiorno d’Italia. Una città che continua a mostrare due volti. La sua infinita bellezza, apprezzata qualche giorno fa anche dal Presidente francese Emmanuel Macron:”Sono felice di essere a Napoli, una città che amo profondamente“; dall’altra parte invece le difficoltà che non si riescono a superare.

Una città che toglie il fiato, di una bellezza inafferrabile, difficile da descrivere. La città più bella ma sicuramente una delle più difficili. La microcriminalità, la mancanza di rispetto verso le istituzioni, in un mondo dove la comunicazione e le notizie viaggiano veloci e tutto ciò rischia di sopprimere sempre più quella voglia di visitare Napoli e le sue bellezze.

E’ indagato per eccesso colposo di legittima difesa il militare di 23 anni che nel corso della rapina in via Generale Orsini, a Napoli, ha sparato a Ugo Russo, 15 anni, ferito gravemente e morto poi all’ospedale Pellegrini. Sul lungomare di Napoli, il ragazzo aveva puntato alla tempia del militare la replica di una pistola.

La reazione dei conoscenti del ragazzo è scioccante: ospedale devastato. Alle ore 7,30 di ieri è stata dichiarata la sospensione del servizio di Pronto Soccorso, con il trasferimento di 8 pazienti presenti nei reparti dello stesso presidio ospedaliero o, con ausilio del 118, in altri ospedali cittadini.

“Questa notte, dopo il decesso, il pronto soccorso è stato devastato dai familiari del giovane. Esprimo solidarietà a tutti i nostri dipendenti che sono stati vittime di insulti e minacce. Sono stato costretto a chiudere il pronto soccorso che è inagibile“, dice Ciro Verdoliva (direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Napoli 1).

Come se ciò non bastasse, dopo la morte del ragazzo, ignoti a bordo di scooter hanno esploso colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della caserma dei carabinieri Pastrengo, nel centro della città.​

Il commento del Presidente De Luca:” Non possiamo non constatare che non è la prima volta che qui si verificano atti di aggressione e di violenza. E non possiamo non chiedere formalmente l’istituzione di un posto di polizia nel presidio, come già fatto senza ottenere risposta, da un anno e mezzo, per l’ospedale San Giovanni Bosco. Nonostante tutto, a conferma del senso di responsabilità, dell’impegno e del coraggio del personale, questa sera alla riapertura del pronto soccorso, ci saranno tutti gli operatori insieme, tutti in servizio per garantire la piena funzionalità dell’ospedale. Ancora in queste ore si sta lavorando per ripristinare le attrezzature tecniche vandalizzate o distrutte dagli aggressori”.



Il Presidente della Regione conclude:” Non possiamo inoltre non rilevare che esiste un problema più generale di violenza diffusa e di atti di aggressione che continuano a moltiplicarsi senza che nessuno dei protagonisti di tali atti sia chiamato a risponderne. Se permane una condizione di impunità per i protagonisti di atti di squadrismo, il clima civile è destinato a peggiorare drammaticamente“.