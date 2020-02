“No tesoro, a mamma, non tornare questo weekend”

Come rispondono le mamme campane al Coronavirus?

Gli effetti del coronavirus sulle mamme è sorprendente. Il nemico pubblico numero uno, è riuscito a rivoluzionare le chiamate e i messaggini whatsapp tra mamma campana e figlio/a “residente” al Nord.

Incredibile ma vero! Gli appelli continui (colmi d’amore) che avevano ad oggetto la richiesta di “rientro in patria”, improvvisamente sono stati sostituiti dalla richiesta di tener duro e di non tornare a casa.

Quelle mamme non sono null’altro che la Francia, la Croazia, la Russia, tutti stati che ostacolano la nostra circolazione e sconsigliano viaggi in Italia.

Sembra essere una sorta di politica di prevenzione ma è tutt’altro. È allarmismo, è psicosi, è paura di finire sui giornali. Il divieto del Governo di entrata e uscita riguarda esclusivamente le zone rosse (focolai), e quello sì che va rispettato.

Di chi è la colpa?

Probabilmente la causa di tutto questo siamo noi. La colpa forse è di tutti coloro che fanno, o cercano di fare, informazione (giornali, tv, radio).

Si parla di “Availability Bias” (in italiano, euristica della disponibilità). Orientiamo i nostri giudizi, anche errati, in base alle notizie più recenti a cui accediamo. Steven Pinker, professore di psicologia e scienziato cognitivo, afferma: “Le persone stimano la probabilità che si verifichi un evento condizionate dalle notizie o informazioni più recenti”.

In questi momenti bisogna confidare nelle Istituzioni, nelle persone che ci rappresentano, le figure che abbiamo votato o che la maggioranza di noi ha votato. Se si ha fiducia in chi gestisce il rischio, non lo si percepisce così alto. Ma le infinite voci che si levano, anche in modo opportunistico, minacciano la credibilità delle istituzioni sanitarie e governative.

Chiudo l’articolo con un piccolo estratto della bellissima lettera che il preside del Liceo Volta di Milano ha rivolto ai propri studenti: “La velocità con cui una malattia può spostarsi da un capo all’altro del mondo è figlia del nostro tempo, non esistono muri che la possano fermare”.