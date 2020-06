Nuove tratte ferroviarie in Campania: “Hipinia – Apice” partono i lavori

La realizzazione di nuove tratte ferroviarie in Campania procede spedita. Da Napoli a Bari in 2 ore, da Bari a Roma in 3 ore. Sono questi gli obiettivi prefissati, da raggiungere entro il 2026. Inoltre, sono previste progressive riduzioni dei tempi di viaggio già prima di quell’anno, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Un ampio piano di riqualificazione e potenziamento dell’itinerario ferroviario Roma – Napoli – Bari finalizzato a rispondere all’esigenza prioritaria di miglioramento delle connessioni interne del Mezzogiorno. È proprio all’interno di questo progetto che si inserisce la tanto attesa stazione Hirpinia e la conseguente tratta ferroviaria Apice – Hirpinia.

L’obiettivo è quello di realizzare una rete di servizi per favorire lo scambio commerciale, culturale e turistico tra le due province. I comuni attraversati saranno rispettivamente per la provincia di Avellino: Ariano Irpino, Grottaminarda e Melito Irpino, Flumeri; per la provincia di Benevento: Apice, S. Arcangelo Trimonte e Paduli. Invece per quanto riguarda la lunghezza complessiva della linea è di circa 20 km, mentre la velocità dei treni prevista è di 200 Km/h.

Qualche giorno fa, nella sala consiliare del comune di Grottaminarda, si sono incontrati i rappresentanti della Italferr, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e del Consorzio di imprese “Hirpinia AV alta velocità”. “Nel giro di uno, due mesi – afferma Maurizio Terza, direttore opertivo di Webuild – dovremmo riuscire a chiudere il progetto esecutivo, poi c’è un piccolo passaggio formale con il Ministero dell’Ambiente per l’uso delle terre. Verso autunno inoltrato, fine anno, si cominciano i lavori. “Siamo prossimi – conclude il direttore Terza – a poter definire quanti carpentieri, ferraioli ed altra forza lavoro sarà necessaria”.

Leggi anche: https://www.lanostravoce.info/aiuti-concreti-sud-italia-ora-della-svolta/