Nuovo portiere per l’Avellino: ufficiale Dini

Adesso è ufficiale: l’Avellino ha un nuovo portiere, che risponde alle generalità di Andrea Dini.

IL COMUNICATO

Ecco il comunicato del club biancoverde:

“Il club comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni del portiere Andrea Dini. Di proprietà del Parma, Dini rientra dal prestito al Trapani, società con la quale lo scorso anno ha ottenuto, da titolare (39 presenze), la promozione in serie B attraverso i playoff. É cresciuto calcisticamente a Rimini, società con la quale ha avuto la prima convocazione tra i professionisti a 16 anni, prima di difenderne i pali in serie D”.

Queste le parole in merito di Carlo Musa, DS dell’Avellino:

“Nonostante la giovane età, Andrea Dini è già un portiere di sicura affidabilità in questa categoria, come ampiamente dimostrato la scorsa stagione a Trapani dove è stato protagonista assoluto. Il suo arrivo ci permette di potenziare ulteriormente l’organico aggiungendo un plus sia qualitativo che di mentalità derivante dall’esperienza vincente che l’atleta ha avuto”.