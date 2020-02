Nuovo Terminal Bus, Giovedì si inaugura il Piazzale degli Irpini

Ci siamo! Si comincia! Da Giovedì 27 febbraio, va in pensione Piazza Kennedy. Il Terminal bus sarà trasferito presso il nuovo capolinea di piazzale degli Irpini.

Nell’ampio parcheggio dello stadio e del palazzetto saranno delocalizzate le corse da e per Avellino, fatta eccezione per quelle del capolinea di via Fariello, che non subirà variazioni.

Quindi dal piazzale, nuovo Terminal, partiranno le corse dirette a: Napoli, Afragola, Nola, Roma, Campobasso, Caserta, Aiello del Sabato, Pomigliano d’Arco, Mirabella Eclano, Grottaminarda, Montemiletto, Pietradefusi, Benevento, Tufo, Montefusco, Fisciano, Solofra, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, Calore e Fontanarosa.

Alcuni orari di partenza hanno subito delle modifiche, già da oggi è possibile verificare gli orari sul sito www.airmobilita.it sia per gli urbani sia per gli extraurbani.

In virtù della modifica del quadro complessivo si evidenziano le seguenti variazioni in vigore da Giovedì:

Tratta Avellino-Napoli a/r

La corsa delle ore 06:00 Avellino-Napoli Metropark (via Capodichino) è anticipata alle ore 05:50;

La corsa delle ore 07:00 Avellino-Napoli Centro Direzionale è anticipata alle ore 06:55;

La corsa delle ore 07:10 Napoli-Metropark Avellino (via Capodichino) è anticipata alle ore 07.05;

La corsa delle ore 20:00 Napoli-Metropark Avellino (via Capodichino) è posticipata alle ore 20:05.

Tratta Avellino-Campobasso a/r

Avellino – Benevento – Campobasso delle ore 07:00 è anticipata alle ore 06:50;

Campobasso – Benevento – Avellino delle ore 13:20 è posticipata alle ore 13:30 con partenza da Benevento alle ore 14:30;

Campobasso – Benevento – Avellino ore 17:15 posticipata ore 17:30 con partenza da Benevento ore 18:30.

Variazioni negli orari si registrano anche per le seguenti corse:

Da Avellino, partenza alle 13:30, direttrice Aiello del Sabato, Montemiletto, Candida anticipata alle ore 13.25;

Da Avellino, partenza alle 13:30, direttrice Serino, Cesinali, Fisciano posticipata alle ore 13:35.

