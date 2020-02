Nuovo terminal dei bus, la mappa per orientarsi in città

Lo spostamento di tutte le corse “AIR” sul Piazzale degli Irpini, ha visto il definitivo trasferimento. Gli utenti, infatti, oggi non troveranno più nessun autobus stazionare a piazza Macello senza nemmeno una comunicazione nei pressi delle fermate che andranno a ingolfare ulteriormente il traffico cittadino lungo Via Carducci e Via Circumvallazione.

“Più che una rivoluzione – afferma il consigliere Francesco Iandolo – sembra una partita a Risiko dove è difficile individuare un vincitore. Ancora una volta ci sostituiamo all’amministrazione per dare informazioni semplici e quanto più chiare possibili. Se gli uffici con la stessa solerzia con cui stanno disegnando le strisce blu per i parcheggi avessero affisso dei cartelli informativi forse sarebbero stati creati meno disagi per l’utenza”.