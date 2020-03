Oggi è il tempo di salvare l’Italia da una catastrofe e di farlo con i mezzi che abbiamo. Il tempo che ci sta davanti è ristrettissimo.

Non spetta a noi cittadini, non ne avremo gli strumenti, per redigere un piano che limiti i danni. La seconda è che, se vogliamo limitare il numero dei morti, dovremo rinunciare, per qualche settimana, a una parte delle nostre libertà. E, probabilmente, anche a una frazione di ciò che siamo abituati a pensare come parte integrante della democrazia.

Quando dico rinunciare alle nostre libertà, penso soprattutto alla libertà di circolazione e di spostamento. E quando dico rinunciare a una frazione della democrazia intendo dire che, se vogliamo salvare il servizio sanitario nazionale. Dobbiamo avere il coraggio di nominare un commissario per l’emergenza, che sia competente, dotato di pieni poteri, di un budget adeguato, e immune alle interferenze della politica.

Il numero di persone già contagiate è molto più ampio del numero di positivi, e il numero di morti raddoppia ogni 48 ore senza, per ora, mostrare alcun segno di rallentamento. Questa eventualità, ossia che il coronavirus raggiunga un cittadino su 5, è così poco inverosimile che il Regno Unito la sta considerando seriamente come uno scenario possibile.

Errore 1: aver sottovalutato, nonostante le avvertenze degli esperti (il primo allarme di Burioni è dell’8 gennaio), la gravità della minaccia dell’epidemia di coronavirus. Un’emergenza sanitaria non può essere trattata come un’emergenza democratica, come se la posta in gioco fosse l’antirazzismo e non la salute degli italiani. Il medesimo Burioni, per le sue proposte di quarantena, è stato accusato di fascio-leghismo.

Errore 2: aver rinunciato, quando la misura sarebbe stata ancora efficace, a una campagna massiccia di tamponi, per la paura di danneggiare l’immagine dell’Italia all’estero.