Ospedale ‘San Pio’, 8 i positivi ricoverati: oggi un nuovo dimesso

Scendono a 8 in totale i pazienti positivi ricoverati all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento: sei sono sanniti e 2 provengono da altre province. Questa la situazione del bollettino inviato alle 12 dal nosocomio di via Pacevecchia e che fa registrare un nuovo dimesso, come già accaduto nella giornata di ieri.

Restano 23, invece, i casi sospetti per covid-19. Nel dettaglio: un degente è ricoverato in Terapia Intensiva, cinque quelli in Pneumologia/Sub Intensiva, due in Malattie Infettive, nessuno in Medicina Interna e nell’area isolamento dedicata al Covid presso il Pronto Soccorso.

IL RIEPILOGO – I degenti provenienti dalla Casa di Cura “Villa Margherita”, ricoverati a causa del covid-19 presso l’Area dedicata, sono stati ad oggi 24. Undici di questi sono deceduti.

Quelli positivi al coronavirus deceduti alla data odierna ammontano a 22 su complessivi 260 ricoverati dal mese di febbraio 2020. In totale, i casi sospetti sono stati 180, mentre quelli accertati come positivi sono stati 80: di questi, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.