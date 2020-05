Ospedale San Pio di Benevento, report dal reparto Covid19: situazione stabile

Non ci sono novità di rilievo, i dati all’ospedaliera San Pio di Benevento sui pazienti ricoverati per Covid- 19 restano stabili.

E’ quanto si evince dal report quotidiano dell’azienda ospedaliera. Sono dieci i pazienti in ospedale per Covid19 di cui sette sanniti e tre residenti in altra provincia.

Di questi solo un paziente della provincia sannita è ricoverato in terapia intensiva, cinque in pneumologia sub-intensiva, quattro a malattie infettive.

Sono 23, invece, i pazienti sospetti, 17 sanniti e 6 sono residenti in altra provincia.

La vera novità è che da questa mattina, è entrato in funzione l’analizzatore per i tamponi rapidi al pronto soccorso come annunciato da direttore generale Mario Ferrante.

Così i pazienti in entrata, in circa mezz’ora, saranno sottoposti all’esame. Se sono positivi saranno trattati nella palazzina Covid al contrario nell’area dei ricoveri ordinari.

E’ una importante precauzione per evitare che il contagio possa estendersi in un luogo nevralgico come il pronto soccorso