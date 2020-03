Palazzo Mosti : la Prefettura distribuisce 80 mascherine donate dagli allievi cinesi

Sono state distribuite stamani al Comune di Benevento le 80 mascherine donate dagli allievi di nazionalità cinese del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento e fornite all’Ente dalla Prefettura.

“Abbiamo provveduto a distribuire le mascherine tra i lavoratori che, per le mansioni che svolgono, risultano essere particolarmente esposti al contagio” ha spiegato il sindaco Mastella. “Siamo anche in attesa di alcune forniture per un totale di quasi 2.500 mascherine e abbiamo già dotato il Corpo di Polizia Municipale di 10 dispositivi di protezione individuale.Colgo l’occasione per ringraziare gli allievi cinesi e i vertici del Conservatorio “Nicola Sala” e il prefetto Cappetta per l’importante gesto di solidarietà”.

Il sindaco Mastella, nel corso di una riunione tenutasi a Palazzo Mosti, ha anche sollecitato un’intensificazione e una maggiore rigidità nei controlli sul territorio cittadino.