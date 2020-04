Parisi sul piede di partenza? Il suo agente: “Merita di più della C”

Non si gioca ed allora ad avere adito sono i temi che riguardano il calcio, quello fatto di numeri, di transazioni, di prospettive, di futuro. Non fa eccezione Fabiano Parisi, elemento chiave dell’Avellino targato Capuano, e che ben si è messo in mostra, già dalla passata annata in Serie D. La sua avventura ad Avellino, qualora non si dovesse più giocare, potrebbe essere finita con l’ultima gara disputata dai Lupi. A insinuare il dubbio ci pensa il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù.

RIPRESA E CALCIATORI

“La speranza è che si possa riprendere, ma ho grandi dubbi. Io e i miei collaboratori sentiamo i nostri calciatori, se stanno bene, difficile tenerli tranquilli, non sono abituati e ci sono alcune situazioni di incertezza per alcuni di loro. Cerchiamo di dargli tranquillità e serenità perché affronteremo il loro futuro al meglio. Stiamo cercando di far recuperare anche gli infortunati, preferiamo che qualcuno riparta direttamente la prossima stagione al 100%”.

IL PENDOLINO DI SERINO

“Ma in lui (Parisi, ndr) ho visto una prospettiva da serie A, mi ha incuriosito tantissimo, secondo me può fare una carriera importante, assomigliando molto, secondo me, a Mario Rui o Tagliafico; ha quelle caratteristiche e con i dovuti step può arrivare a calcare campi importanti. Secondo me Parisi deve ringraziare Capuano: il mister è arrivato in una situazione difficile, gli allenatori scarsi si affidano ai veterani, invece Capuano si è affidato a Parisi nonostante l’età perché ha visto le sue qualità e i risultati sono sotto gli occhi di tutti diventando trainante per i calciatori. Ad oggi non pensiamo al futuro, tutti i calciatori ambiscono a migliorare e crescere: è giusto che nel prossimo mercato Parisi faccia uno step importante, è giovane, ambisce a una carriera importante. Magari ci si rivedrà in altre categorie e sarà un gradito ritorno, ma chiunque ambisce sempre a qualcosa di più, purtroppo l’Avellino milita in C e Parisi secondo me merita di più“.