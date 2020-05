Parolise, sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti: due denunce

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino. Controlli finalizzati, oltre alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, anche alla prevenzione dei reati in genere ed anche alla sicurezza stradale.

Nell’ambito di tali servizi, a Parolise, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due uomini. Alla guida un 40enne di Volturara Irpina, in evidente stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di droga, accertato mediante esame tossicologico.

Dopo la perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati sotto un tappetino dell’auto, una dose di cocaina ed un ovulo contenente circa 7 grammi di eroina. Sia per il 40enne che per il 30enne suo compaesano, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili di Detenzione illecita di stupefacenti. Al conducente del veicolo, denunciato per guida in stato di ebbrezza, è scattato il ritiro della patente. Le sostanze stupefacenti sono sottoposte a sequestro.