Partenio, la salute delle nostre montagne il presupposto per il turismo

La vera sfida del turismo di prossimità parte dalla stato di salute delle montagne e dei suoi sentieri

In questi giorni di ripartenza responsabile, in cui si entra nella nuova fase 2 dell’emergenza Covid-19, si riprende anche a parlare di turismo locale, della necessità di rivedere e ripensare ad un’attività che tenga conto di nuove misure di sicurezza per la salute di tutti i visitatori attuali e potenziali.

Certo immaginiamo che il turismo locale da questa estate possa essere interessato da una sensibile crescita, considerato che molti opteranno per la vacanza di prossimità, al mare o in montagna, che risponde alla necessità di vivere spazi più ampi e meno affollati.

A Mercogliano il turismo non può che partire dalla risorsa naturalistica del Monte Partenio, ma la verità è che prima di fare slogan occorre guardare allo stato di salute delle nostre montagne, abbandonate da anni a se stesse, terra di nessuno ormai, dove il dissesto idrogeologico causato da eventi atmosferici e per lo più dai nocivi comportamenti dell’uomo, ha messo in ginocchio un territorio ed il suo habitat.

La geologa irpina, nonchè socio CAI, la prof.ssa Stefania Sellitto ci ha parlato dettagliatamente del fenomeno del dissesto idrogeologico che interessa tutta la Campania, e, partendo proprio dalla definizione stessa del fenomeno come insieme di processi di degradazione del

territorio e del suolo, sottolinea subito come tali processi siano innescati quasi esclusivamente dall’uomo, con conseguenze notevolmente gravi, soprattutto quando si verificano determinate condizioni meteorologiche.

«L’abbandono dei terreni montani, ci spiega la prof.ssa Sellitto, il continuo disboscamento, gli incendi boschivi, le numerose piste montane, l’uso di tecniche agricole invasive e poco rispettose dell’ambiente, l’estrazione incontrollata di fluidi dal sottosuolo, l’apertura di cave di prestito, la trasformazione degli alvei in strade, l’abusivismo edilizio, l’eccessiva espansione urbanistica con impermeabilizzazione dei suoli, l’occupazione di zone di pertinenza fluviale, il prelievo abusivo di inerti dagli alvei fluviali, la discarica abusiva di rifiuti in alveo, la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua sono le principali concause che hanno sicuramente aggravato il dissesto del già fragile territorio campano».

Prima certo di promuovere la pratica dei nostri sentieri forse sarebbe il caso di far parlare chi li conosce come le proprie tasche e ci può confermare come versino nel più completo abbandono. Il VicePresidente CAI Avellino, la geologa Francesca Bellucci, insieme al Presidente Vito Abate e a tanti professionisiti che ruotano intorno a tale Associazione, da anni fanno appello alle istituzioni locali affinchè si prendano i necessari provvedimenti di tutela della salute della sentieristica delle nostre montagne.

Da anni il CAI si adopera per sensibilizzare le autorità sull’importanza di intervenire tempestivamente:questo dichiara il VicePresidente del CAI Francesca Bellucci «Più volte abbiamo denunciato negli anni addietro e presentato relazioni sul fenomeno del dissesto, facendo segnalazioni di discariche non autorizzate, di distruzione dei sentieri ad opera di mezzi motorizzati, di attività legate al disboscamento, tutto opportunamente dettagliato con report fotografici. Nonostante i protocolli di intesa siglati con gli enti competenti, non si è mai intrapresa una definizione di ruoli e competenze tra enti tale da mettere in atto azioni di tutela e controllo delle aree montane. Nel 2015 si è provveduto a verificare la percorribilità dei sentieri CAI e alla relativa segnatura sia verticale che orizzontale. Il CAI oggi, a distanza di cinque anni, reitera questa sua richiesta di intervento all’Ente Parco del Partenio perchè la situazione è grave e non più sostenibile».

Si è censito, si è monitorato, si è ipotizzato, si è pianificato, si è comunicato ma poi il malato è stato lasciato a casa senza alcuna cura, nell’attesa che poi non si possa più far fronte all’irreparabile.

La salute dell’uomo passa attraverso la salute del suo territorio, degli animali e delle piante che lo popolano. Montevergine e tutta l’area naturalistica del Parco necessita di un intervento immediato che prima di ogni cosa scongiuri il dissesto idrogeologico e che sia il presupposto poi di un turismo di prossimità, con una sua fruizione regolamentata e controllata.