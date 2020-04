Partite Iva: si lavora per un bonus più ricco e per un rinnovo automatico

Nell’illustrare la Fase 2, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha anticipato anche quelle che potrebbero essere le novità inerenti all’erogazione dei prossimi bonus per Partite Iva e liberi professionisti. Il bonus, che ha creato non pochi problemi di gestione all’Inps per la mole di richieste ricevute, potrebbe essere rinnovato automaticamente. Basterebbe, infatti, un semplice e veloce click. Ma non è l’unica novità.

Se la prima erogazione ha visto un bonus “una tantum” da 600 euro, la prossima potrebbe vedere un bonus più ricco. In attesa dell’approvazione del prossimo decreto contenente tutte le misure economiche, si parla di di cifre che possono arrivare a 700-800 euro. Infine, il bonus dovrebbe essere erogato non solo per il mese di maggio, ma in automatico anche per quello di giugno.