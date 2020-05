Piano per aree interne: Maurizio Petracca scrive a De Luca

Un piano per le aree interne, messo a punto dal consigliere regionale Maurizio Petracca ed inviato direttamente al Presidente De Luca. Petracca, eletto nel 2015 Presidente della VIII Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Campania (agricoltura, caccia, pesca, risorse comunitarie e statali per lo sviluppo) ha messo in atto in piano per le aree interne contro lo spopolamento rivolto soprattutto ai piccoli comuni delle zone montane. https://www.mauriziopetracca.it/

Secondo il consigliere regionale, è possibile sfruttare questa situazione di emergenza che viviamo e continueremo a vivere e cogliere l’opportunità che si apre per le aree interne che soffrono il problema dello spopolamento.

Si tratterebbe di dare seguito ad un principio normativo previsto nel nostro ordinamento con la legge sui piccoli Comuni. Questi comuni potrebbero così contare su nuove risorse umane utilissime per il contrasto all’inevitabile ed inarrestabile spopolamento.

Prevedere forme di agevolazioni fiscali per le imprese che scelgono di investire in questi territori; un programma di aiuti per acquisto o ristrutturazione di dimore. Puntare quindi su questi comuni per cercare di risolvere il problema dell’urbanizzazione spinta, che caratterizza alcune aree della nostra Campania. La valorizzazione dei piccoli borghi immersi nel verde..non solo un investimento economico, ma un tentativo per recuperare VALORE ED IDENTITA’. https://www.lanostravoce.info/Piano-per-aree-interne-petracca-regione-campania-piccoli-comuni/