Picchia compagna e suocera: arrestato

Ha picchiato la compagna e la suocera ed è stato arrestato dai Carabinieri. Protagonista un uomo di 27 anni, originario da Napoli ma residente in Emilia, in provincia di Reggio.

L’uomo non ha preso bene l’annuncio della ragazza, una 21enne, di voler andar via di casa e lasciarlo, perciò prima le ha bucato lo pneumatico dell’auto e poi le si è scagliato contro.

Sul posto è arrivata la madre della ragazza, una 47enne, che ha tentato di difendere la figlia, finendo aggredita a sua volta a calci e pugni. Le due donne sono riuscite a chiamare i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo, e poi sono andate in ospedale a farsi medicare: per loro prognosi di 10 e 5 giorni per conclusioni multiple.

Il 27enne non era nuovo a tali atteggiamenti: anche in Spagna, dove conviveva precedentemente con la 21enne, era stato protagonista di maltrattamenti e violenze