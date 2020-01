Pietradefusi, al via il I° Premio letterario “Dionisio Pascucci”: la poesia, un’emozione per l’anima

Scrivere poesie non è mai un gioco. Creare un sistema di semplici parole che fondono insieme ritmo, significato, immagini, suoni, suggestioni è un piccolo capolavoro artistico e comunicativo che rappresenta l’anima del Primo Concorso Scolastico, Premio “Dionisio Pascucci”, promosso dalla sezione associata di Pietradefusi del Liceo Classico Pietro Colletta di Avellino.

“La casa della poesia non avrà mai porte” ha scritto la poetessa Alda Merini. Questo verso riassume l’essenza della poesia: canto umano universale vecchio quanto l’umanità stessa, che appartiene ad ogni donna e ogni uomo ed esprime l’aspirazione di apprendere il mondo e condividere questa comprensione con gli altri, attraverso la disposizione delle parole.

Tutte le poesie sono uniche ma ognuna riflette l’universale esperienza umana, l’aspirazione alla creatività che attraversa tutti i confini e le frontiere, del tempo e dello spazio, nella costante affermazione che l’umanità è una sola, grande famiglia.

Il concorso letterario è riservato ai ragazzi che frequentano il terzo anno della Scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di sollecitare e valorizzare le capacità espressive degli studenti mediante l’elaborazione di testi poetici che raccontano il valore dell’amicizia come elemento fondante delle relazioni umane. Per info è possibile chiamare all’utenza 0825-1643661

Regolamento

Art. 1 Il concorso a premi è riservato agli studenti che frequentano il terzo anno della Scuola secondaria di prima grado. Art. 2 Gli alunni scriveranno in classe una poesia sul tema proposto dopo averne approfondito il significato nei modi ritenuti più opportuni con i docenti. Art. 3 Gli Istituti partecipanti dovranno inviare alla Commissione giudicatrice, un numero di poesie pari a quello dei partecipanti, scelte dai docenti, entro il 28 febbraio 2020. Art. 4 Non saranno accettati lavori presentati in fotocopia. Art. 5 Gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati alla segreteria del Liceo Pietro Colletta, Sezione associata di Pietradefusi, via Dionisio Pascucci – 83030 Venticano (AV). Art. 6 Il Giudizio del Comitato di valutazione, composto dai docenti delle materie letterarie, è insindacabile. Art. 7 Gli elaborati dovranno riportare con chiarezza il nome della scuola, la classe e sezione di appartenenza nonché il nome e cognome dell’alunno/a partecipante al concorso. Art. 8 Gli elaborati non saranno restituiti. Art. 9 Gli alunni che risulteranno meritevoli di riconoscimenti, saranno premiati nel corso della giornata della creatività, primavera 2020. Art. 10 l’iniziativa è totalmente gratuita. Art. 11 Il concorso si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy

MONTEPREMI

Primo Premio – vocabolario di lingua latina; Secondo premio – buono spesa di euro 30 presso la Cartolibreria De Stefano, via Dionisio Pascucci, Pietradefusi (AV); Terzo premio – Libro “Rione Serra Venerdì” di Mariolina Venezia.