Pietradefusi, associazione “New Stone”: campagna #iononmannoio e beneficenza al “Moscati”

L’associazione culturale “New Stone” di Pietradefusi è una fucina di idee e in un periodo di apprensione continua come quello che stiamo vivendo lancia il progetto “#iononmannoio“: si tratta di una campagna volta a sensibilizzare le persone a restare a casa in questo tempo di quarantena, riscoprendo interessi e passioni. Da qui è nato il proposito di realizzare un video-spot in cui alcuni membri del gruppo si dedicano ad attività che possono essere fatte rimanendo tra le mura domestiche. Il tutto anche per stemperare la tensione ed infondere ottimismo.

Al contempo la New Stone ha inteso impegnarsi in un’iniziativa benefica, aderendo alla raccolta fondi a favore dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino, avviata per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

All’unanimità si è deciso di destinare un contributo pecuniario alla casa di cura di contrada Amoretta per dire grazie ai medici, agli infermieri, e a tutto il personale sanitario costantemente impegnato in questa drammatica contingenza. Il loro è un lavoro di frontiera se si considera che talvolta le condizioni in cui devono operare sono rese particolarmente gravose per l’incredibile virulenza del Covid-19 e per la sua velocità di trasmissione, la quale è causa della rapida saturazione dei presìdi ospedalieri.

Per tali ragioni è fondamentale far sentire la propria vicinanza e gratitudine a tanti uomini e donne che, incuranti anche dei pericoli per la propria incolumità, stanno aiutando l’intera popolazione a superare un momento di grave crisi.

Il contributo versato dall’Associazione “New Stone”, che si va a sommarsi ai tanti gesti di solidarietà di cui si sono resi protagonisti numerosi enti, associazioni, nonché privati cittadini, sarà impiegato per l’acquisto di apparecchiature, DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) o altro materiale indispensabile per gestire l’emergenza Coronavirus.

A tal riguardo si ricorda che chiunque desideri sostenere il personale e le attività dell’ospedale “Moscati”, può farlo utilizzando l’IBAN: IT32C0542404297000000000207, intestato all’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”, ed indicando come causale: EMERGENZA COVID-19