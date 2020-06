Pietradefusi, riaprono i cancelli della Torre Aragonese

Da questo pomeriggio riapriranno i cancelli della Torre Aragonese, simbolo della comunità di Pietradefusi.

“La valorizzazione della Torre Aragonese è da sempre il punto cardine del nostro progetto. Non appena ci è stata presentata questa opportunità, senza indugio, ci siamo messi in gioco, spinti dall’affetto che proviamo verso il nostro paese”, questo quanto scrive il Forum dei Giovani di Pietradefusi che in sinergia con l’amministrazione comunale si è impegnato affinchè la Torre potesse riaprire. “Finalmente apriremo i cancelli della Torre Aragonese per permettere a tutti i cittadini di poter passeggiare nel meraviglioso contesto del nostro centro storico. Questo è solo un piccolo passo verso il raggiungimento del nostro obiettivo”.

Gli orari

L’apertura al pubblico sarà consentita dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 23:00 e il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 24:00.