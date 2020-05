Pietradefusi, tutti in festa per Enrico. Belmonte: siamo felicissimi ma il virus non è sconfitto

Nel piccolo comune della Media Valle del Calore, un’altra storia a lieto fine nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Da qualche ora, infatti, Pietradefusi non fa parte più dell’elenco dei Comuni irpini con casi positivi di Covid-19. Enrico, l’ultimo dei due cantagiati, dopo più di due mesi di isolamento è ritornato a casa guarito ed ha potuto riabbracciare i propri cari. Grandissima la soddisfazione di amici, colleghi e conoscenti dell’infermiere che hanno letteralmente inondato i social di post e frasi augurali per lui e la sua stimata famiglia.

A dare la notizia ufficiale è stato il Sindaco, Giulio Belmonte, che tramite un video sul profilo del Comune di Pietradefusi ha salutato l’infermiere, prima di abbracciarlo virtualmente, a nome dell’intera comunità pietradefusana.

La partita non è finita con la guarigione di Enrico – ha aggiunto il Sindaco – il virus non è sconfitto e per questo invito tutti alla massima cautela e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all’aperto, soprattutto nelle aree pubbliche del nostro territorio. La mascherina non è un optional e neppure un souvenir. Va indossata in modo corretto perché voi tutti – ha concluso Belmonte – siete gli artefici del vostro e nostro destino.