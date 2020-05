Pietralcina, due nuovi casi Covid-19

Così il primo cittadino della città natale di San Pio, Domenico Masone, ha comunicato nella tarda serata di ieri: “Cari concittadini, vi comunico che è pervenuta dalle autorità competenti una comunicazione della presenza nel nostro comune di due cittadini dello stesso nucleo familiare positivi al test del coronavirus”.

I dati emersi lunedì sera, 11 maggio, quando dall’ Ospedale San Pio di Benevento hanno dato la notizia dei tre tamponi positivi; uno dei quali residente fuori provincia.

Masone, inoltre, scrive:“Da informazioni assunte i pazienti riscontrati positivi al test avrebbero presumibilmente contratto il contagio fuori Pietrelcina”.

Il sindaco Masone invita con ferma richiesta fatta ai cittadini “a rispettare ancora più rigorosamente quanto disposto in materia di sicurezza sanitaria raccomandando “ancora una volta di uscire solo se necessario e sempre con le dovute e prescritte accortezze sanitarie “mascherine e distanziamento”.

In mattinata il sindaco ha poi scritto un’accorata lettera ai cittadini di Pietrelcina che di seguito riportiamo:“Carissimi, Viviamo anche noi la disavventura di tanti. Il coronavirus si è affacciato tra di noi. La nostra popolazione ha avuto un comportamento lodevole insieme ai Carabinieri, Vigili, Volontari e Sanitari. C’è stata una collaborazione ed un’unità di intenti tra tutti gli amministratori. Grazie, soprattutto, al senso civico della nostra comunità che, con l’educazione che la contraddistingue, ha contribuito a tenere il nostro paese lontano dall’epidemia.Il lavoro non è stato vano! Vi tranquillizzo: non vi sono altri casi a Pietrelcina né sintomi indicativi del Covid-19 (sentiti i medici di base ed altre autorità sanitarie).

Raccomando ancora cautela ed osservanza delle norme affinché, come finora fatto, si evitino ulteriori episodi da comportamenti irresponsabili. Sono convinto che tutto si risolverà per il meglio! Prepariamoci per la ripresa. Abbiamo forza, fede e tenacia. In futuro torneremo più volitivi e combattivi di prima. Sono orgoglioso, particolarmente in questo periodo, di rappresentare questo popolo meraviglioso degno del nostro paese!

Con affetto, Mimmo”