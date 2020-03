Coronavirus. Possibile chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia.

E’ in corso a palazzo Chigi una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri, nel corso della quale si sta valutando la possibilità di chiudere le scuole in tutta Italia, da domani o al più tardi da lunedì 9 marzo.

Nessuna notizia ufficiale in tal senso , ma è una possibilità che si sta valutando concretamente. Sul tavolo a Palazzo Chigi – inoltre – misure più stringenti in materia di sanità pubblica.

Intanto, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca sulla sua pagina ufficiale esprime il Suo personale apprezzamento sul comportamento responsabile e professionale tenuto dal personale del pubblico trasporto : “Voglio esprimere il mio personale apprezzamento per il comportamento consapevole e responsabile dimostrato da tutto il personale delle aziende del trasporto pubblico. Il personale delle aziende di trasporto è in gran parte esposto al contatto con il pubblico, per definizione.Impossibile pensare a chiudere ferrovie e metropolitana o non far uscire i bus. Il nostro personale è regolarmente a lavoro. ”

Conclude il presidente :” è una dimostrazione di serietà ed attaccamento all’azienda che merita di essere evidenziata.”