Prendono in giro disabili sui social: cresce l’indignazione.

Prendevano in giro disabili, registrandoli coi cellulari e sbattendoli a pubblico ludibrio su Instagram. Video di atteggiamenti “strani”, caricature su cui deridere, ignorando la condizione dei protagonisti, delle vittime. E’ accaduto a Mondragone: su un profilo Instagram c’erano i filmati, che sono stati rimossi e oscurati, resta da capire però chi ci sia dietro quel profilo, se sia una persona o più di una che si sia dedicato a registrare persone disabili per darle in pasto ai social. Un profilo “Welcome to Mondragone” gestito da ragazzi, comparso da poco, nello scorso dicembre e neppure tanto virale, visti i pochi follower. Odiosi i contenuti pubblicati: persone visibilmente in stato di disagio che non riescono a contenere bisogni fisiologici e per questo vengono derisi, altri presi a botte e altri, sempre persone disabili, prese in giro per la loro condizione.

Tanta l’indignazione dei cittadini per il contenuto di quella pagina, in molti infatti hanno segnalato il profilo alle forze dell’ordine.