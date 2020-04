Primo caso Covid-19 a Paternopoli: il sindaco rassicura la comunità

Dopo la notizia del primo caso positivo al Covid-19 a Paternopoli, il sindaco Salvatore Cogliano ha voluto rassicurare la comunità. “La signora è da oltre 50 giorni che non è presente sul nostro territorio in quanto ricoverata. L’unico familiare con cui la signora ha rapporti non ha avuto contatti con la medesima da oltre 35 giorni. Pertanto vi invito a mantenere la calma perché la situazione è sotto controllo. Per quanto riguarda le quarantene la situazione rimane stabile”.