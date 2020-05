Puglianello, il comune offre colonnine igienizzanti ai commercianti

Il Comune di Puglianello ha deciso di acquistare per tutte le attività commerciali e artigianali che si trovano all’interno dei confini comunali, colonnine igienizzanti fatte realizzare da un’azienda specializzata del territorio. Le colonnine, personalizzate con la scritta “Puglianello Si_Cura”, hanno impresso il logo del Comune, sono laccate in grigio e sono comprensive di un flacone di gel per la sanificazione delle mani e di una confezione di guanti. “Si tratta di una piccola attenzione – ha spiegato il Sindaco Francesco Maria Rubano – che vuole rappresentare più che altro un messaggio, un invito a non mollare in questo periodo di particolare difficoltà, ma anche un’incoraggiamento a ripartire con le attività. L’Amministrazione Comunale farà la sua parte fino in fondo, gli esercenti e i titolari di attività devono sapere che non saranno soli, noi saremo accanto a loro e siamo pronti a condividere ogni tipo di battaglia se necessario, per fare in modo che si vedano riconosciuti gli aiuti che meritano”.