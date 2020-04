QUATTRO CHIACCHIARE CON.. Carmine: “spillare è la mia missione”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Oggi “Quattro chiacchiere con..” approda a Montefalcione, in particolare al DRAGONFLY. Carmine Angiuoni è un gigante buono di poche parole, che preferisce “far parlare” la musica. Il suo pub è sicuramente tra i più gettonati d’Irpinia, grazie soprattutto al “Hula Boogie” che dal 2013 ha fatto di quel covo, un punto di riferimento per tanti giovani assettati di birra, musica live e aggregazione.

Abbiamo sentito Carmine pochi giorni fa, nonostante la possibilità di lavorare (esclusivamente con la consegna a domicilio) ha deciso di non aprire ancora le porte del proprio pub. Con la sua solita disponibilità ha risposto con sincerità alle nostre domande…

Di cosa ti occupi? Sei stanco di operare in questo settore?

“Gestisco il Dragonfly da tredici anni ma già a quindici anni di età ho iniziato a lavorare in questo settore come cameriere. Nonostante le tante privazioni che questo lavoro comporta, soprattutto quando si ha una famiglia, non sarò mai stanco. La passione con cui mi occupo del mio locale, mi ha sempre motivato e contraddistinto.”

Come hai reagito al divieto di operare imposto dal Governo?

“Ho immediatamente chiuso, anzi ho sempre sostenuto che bisogna intervenire in questa direzione anche prima! “

Ti senti tutelato dalle scelte governative? Cosa pensi dei 600 euro di sussidio?

“Circa la tutela.. NO!! Il nostro settore non è stato molto tutelato. Per un’attività come la mia stare chiusi così tanto tempo, in questo periodo, vuol dire avere una perdita economica di circa il 50% annuo. La prima perdita fa riferimento alle tante spese sostenute qualche giorno prima di chiudere. I pagamenti a cui siamo tenuti mensilmente sono solo rimandati, e i supporti finanziari governativi non riescono a coprire e sopperire l’ammontare delle spese complessive e soprattutto il sostentamento della famiglia. Ovviamente anche la riapertura prevede nuovi costi e con quali soldi? I 600 € assegnati mensilmente? Considerata un’attività come la mia, che ha anche spese d’affitto pari a 750 €, come sarà possibile riaprire e soprattutto in che modo potremo mai considerarci tutelati dallo stato? Inoltre, spesso non c’è nemmeno la possibilità di accedere ai bonus messi a disposizione da Governo e Regione, in quanto dettano criteri di assegnazione molto serrati.”

La musica live almeno per i prossimi 3 mesi sarà un lontano ricordo.. quanto ti mancherà?

“Mi mancheranno molto i live. Avevo già organizzato un programma per i prossimi mesi, ne ero molto entusiasta. Però guardiamo avanti positivamente.. è solo tutto posticipato!” https://www.facebook.com/dragonflylivemusicpub/

Come immagini sia il periodo post-virus per il tuo pub e quanta voglia hai di tornare a spillare birre?

“Ci saranno tante restrizioni. Avremo a che fare con mascherine, guanti e limitazioni a livello di affluenza. Sarà sicuramente difficile ripartire e tornare alla normalità ma con il buon senso di tutti e con un po’ di pazienza riusciremo ad uscirne.

Spillare la birra e servirla in un certo modo è come una missione per me quindi cerco di trasmettere tutte le mie conoscenze ai clienti, non poterlo praticare per così tanto tempo mi manca, ma sto impiegando il mio tempo di quarantena nell’organizzare tante novità che riguardano il mondo della birra.”

Un tuo pensiero per chiudere questa chiacchierata..

“Sarà molto difficile ricominciare. La nostra attività nasce come luogo d’aggregazione e le distanze, purtroppo, giocano a sfavore dei locali come il mio. Ma per il bene di tutti dobbiamo rispettare le regole che ci vengono imposte. Torneremo a spillare fiumi di birra, torneremo a brindare e sorridere, con la speranza che le istituzioni riescano a sostenerci nel migliore dei modi.

Casafly, come la chiamano i frequentatori più assidui, aprirà presto le proprie porte per bere e divertirsi come prima, se non più di prima.. Ciò che non uccide, fortifica!”

