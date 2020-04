Quattro chiacchiere con.. A.S.D. Phoenix Cusano:” Vinceremo questa importante partita e torneremo a giocare e a divertirci”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno con il nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontare la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

È la volta di A.S.D. Phoenix Cusano, un gruppo di amici che ha deciso di entrare in campo con un pallone e di dedicarsi con entusiasmo esclusivamente ai più giovani. Questa società nasce in un piccolo borgo del Sannio nel 2018. Come tutti deve fronteggiare l’emergenza e oggi scambieremo quattro chiacchiere con loro per vedere come la pensano e in che modo stanno affrontando questo periodo surreale.

Di che cosa si occupa la vostra società?

“La nostra società, la “A.S.D. PHOENIX CUSANO”, nasce nell’aprile del 2018, con lo scopo di continuare e migliorare un percorso iniziato 3 anni prima, con la voglia di proporre un percorso “nuovo” dedicato interamente ed esclusivamente ai più piccoli. In particolare, ci occupiamo di futsal, calcio a 5. Siamo una società che ha solo il settore giovanile e che punta fortemente alla loro crescita e formazione, obiettivi al centro del nostro progetto. Abbiamo bambini e ragazzi che vanno dai 4 ai 15 anni che, essendo molto motivati e partecipi, ci danno costantemente l’entusiasmo per andare avanti e per proseguire con il nostro progetto in modo da attrarre sempre più ragazzi e con noi imparino ad amare non solo il futsal, ma lo sport”.

Cosa ne pensate delle scelte del governo e dei servizi offerti?

“Non vogliamo né siamo in grado di contestare l’operato del governo. Lo sport, in primis, deve insegnare il rispetto verso gli altri e il loro pensiero. Possiamo non essere d’accordo su alcune cose o su tutte, ma le regole vanno sempre rispettate. Per quanto riguarda la nostra società, non abbiamo ricevuto alcun servizio”.

Alla luce del cambiamento del nostro stile di vita come avete rimodulato il vostro modo di operare?

“Con lo Smart working! I nostri allenatori, per quanto riguarda le categorie ESORDIENTI e GIOVANISSIMI, hanno ideato dei piani di allenamento che i ragazzi possono tranquillamente fare a casa. Tutto questo è fondamentale per loro che sono in fase di crescita, ma anche per ritrovarli belli carichi quando riprenderemo l’attività, quando finalmente ci rivedremo!”

Il vostro settore sarà uno degli ultimi a ripartire, pensate che tutto ritornerà allo stato in cui si trovava prima del virus?

“La nostra scuola calcio è chiusa dal 25 febbraio per Decreto Comunale, poi protratto per l’emergenza nazionale che è tutt’ora in corso. Non sappiamo quando potremo ripartire, forse per settembre sarà ancora presto ma sicuramente riprenderemo a pieno ritmo. Siamo certi che i nostri ragazzi torneranno tutti per riprendere da dove avevano smesso”.

Che atteggiamento assumerete dopo la crisi?

“Dopo questa pandemia, speriamo di non ritrovarci con un atteggiamento diverso da quello che avevamo prima che il virus prendesse le nostre vite, ma decisamente migliore; speriamo che questa tragedia ci faccia capire, ancora di più, l’importanza dei valori, quali il rispetto, la condivisione, la fiducia negli altri che sono alla base dello sport”.

Un pensiero o una citazione per concludere l’intervista…

“In questo periodo abbiamo chiesto ai nostri ragazzi di rappresentare, in un disegno, questo brutto momento che li ha allontanati, oltre che dalla normale vita quotidiana, anche dalle nostre ore settimanali vissute sul campo. Anche loro, come hanno scritto in questi disegni, così come noi, pensano che andrà tutto bene. Vinceremo questa importante partita e torneremo a giocare e a divertirci“.