QUATTRO CHIACCHIERE CON…Adriano e Sabatino: il Movida Café non sarà mai solo un bar

Sono oramai diventati una vera e propria icona per la totalità dei giovani torresi. Stiamo parlando di Adriano e Sabatino, i due fratelli di Torre le Nocelle che ad un certo punto della loro vita hanno deciso, passando dall’altra parte del bancone, di investire sul proprio territorio e di fondare il MOVIDA CAFE’.

Questo luogo rappresenta il concetto di centralità del pubblico esercizio nel tessuto sociale. Non è un semplice bar, è un punto di snodo di esperienze, è un porto sicuro per chi ha bisogno di una tregua dalla vita, fa parte dell’habitat della comunità. Insomma: è un luogo rilevante della nostra cultura. Chiunque frequenti il bar sa che barista e frequentatori possono assurgere, indistintamente, alla funzione di confidente, psicologo, avvocato, commercialista, dottore, meccanico, politico, allenatore.

Il bar è un’agorà, è una delle facoltà dell’università della strada. Relegare il MOVIDA CAFE’ a un mero luogo di somministrazione di bevande o cibo è un grave errore e significherebbe svilire l’essenza di questo luogo e sottovalutarne l’importanza. A livello psicologico questo spazio rappresenta una via di fuga dal quotidiano, un intermezzo piacevole, un’oasi felice e spensierata, la casa che condividi con la famiglia che hai scelto: gli amici. Si può parlare e affermare di tutto; esso ha una propria cultura o perlomeno, per osmosi, riesce a mantenere e ad accrescere quella esistente o quella del luogo. Dal punto di vista sociologico quì, oltra a coltivare le amicizie, ci si confronta costruttivamente, si impara attraverso il rito del giuoco delle carte e del loro linguaggio idiomatico, a dialogare, a ragionare, a sviluppare la rapidità di calcolo, a pensare.

Noi li abbiamo ascoltati e posto ad Adriano un po’ di domande.

Adriano da quanti anni tu e tuo fratello gestite insieme questa attività e come è nata l’idea di mettervi in proprio?

Il bar Movida Cafè lo abbiamo aperto il 30 Luglio 2007 e le motivazioni che ci hanno spinto ad osare sono state sostanzialmente due. In primis ho pensato che fosse giusto offrire un servizio, adiacente al Santuario di San Ciriaco ed il cui rettore è Padre Michele Bianco, alle decine di migliaia di turisti religiosi che annualmente si recano nel nostro paese. In secondo luogo ho voluto creare un concept di locale trasversale, che intercettasse una domanda molto ampia, dai più giovani, con un orario prolungato, ai più adulti con una vasta gamma di prodotti e/o servizi (pagamenti, lotto, tabacchi, ecc…) accuratamente testati.

Come sono suddivisi i compiti tra te e tuo fratello?

Innanzitutto entrambi lavoriamo come baristi attraverso una turnazione ben precisa. Io, inoltre curo la parte amministrativa mentre quella logistica è di competenza di Sabatino. Per ciò che concerne, invece, l’accurata selezione dei prodotti, la fase di cottura e di preparazione c’ è nostra madre la quale ci mette a disposizione tutta la sua esperienza e competenza.

Quanto difficile è stato gestire l’emergenza da Covid 19?

Diciamo innanzitutto che purtroppo questa emergenza ancora non è finita e che si potrà dire di essercene usciti solo quando verrà scoperto un vaccino. Dal punto di vista dell’impatto che questo nuovo nemico ha avuto sulle nostre vite e sulle attività particolari come la nostra, che fanno dell’aggregazione un punto di forza, posso solo dire che è stato traumatico. Noi a differenza di tanti altri nostri colleghi però, avendo come codice attività anche quello di tabaccheria, siamo potuti restare aperti con la vendita dei generi di monopolio appunto e subire meno lo shock di una serrata coatta che, altrimenti, avrebbe anche potuto compromettere i sacrifici di una vita e disgregare quello che con tanto sudore e sacrificio abbiamo costruito. In tal senso devo ammettere che anche gli aiuti statali ci hanno dato una bella boccata d’ossigeno. Sicuramente le prime settimane sono state quelle più complesse perché mancavano i presidi (gel, guanti, mascherine) ma poi facendo della resilienza una nostra virtù siamo andati avanti rispettando il distanziamento, lavandoci spesso le mani e sanificando in maniera sistematica il locale.

Cosa ne pensi delle restrizioni imposte dal Governo?

Fare speculazione politica in questo momento non è il caso, anche se ci tengo a rimarcare una certa distanza ideologica con l’attuale maggioranza, ritengo che questa emergenza avrebbe colto impreparato chiunque e, pertanto, tutte le restrizioni sono state tanto dolorose dal punto di vista economico quanto inevitabili.

Hai qualche idea per il futuro?

Nell’immediato penso di adattarmi alle indicazioni che la comunità scientifica vorrà fornirci.

Salutiamo Adriano e Sabatino con l’auspicio di poter tornare da loro per riassaporare il loro buonissimo caffè e di ritrovarci seduti ad un tavolino per la classica sfida, senza né vinti né vincitori si intende, a “tressette” con CIAFFU’, BUTTIGLIONE, PEDRO, CLAUDIO, MASSIMO, GENNARINO, SERGIOTTO, MAURO, COSIMO, O’ PISCIAIUOLO, ETTORE, ANNIBALE, ASSANTI e con tutti gli altri amici di sempre.