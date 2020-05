Quattro chiacchiere con Amelia Pecoraro: “La nostra forza è la passione per il nostro lavoro””

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

Tra un messaggio e un altro sentiamo cosa ci dirà Amelia Pecoraro proprietaria a Torrette di Mercogliano di un bar AmeliaCaffè, attività che porta avanti con tanti sacrifici dal insieme al suo valido collaboratore Antonio Festa.

Amelia ha riaperto ieri la sua attività e con il sorriso sulle labbra che la contraddistingue da sempre, ha risposto alle nostre domande.

Come hai vissuto questo periodo di chiusura a causa dell’emergenza covid-19?

Certo è stato difficile affrontare la chiusura dell’attività che rappresenta l’unica fonte di reddito per me ed il mio collaboratore, ma ancora di più è stato difficile perdere il contatto con tutti i nostri clienti, perchè si sa, il bar è socialità, è incontro, è per l’appunto quattro chiacchiere scambiate tra un caffè e l’altro.

Cosa avete dovuto affrontare per questa riapertura con misure restrittive?

Abbiamo dovuto assolvere a tanti adempimenti, a partire dal corso di formazione anti-covid on-line, alla sanificazione del locale, all’acquisto di tutti i materiali idoeni all’utilizzo delle misure di sicurezza. Ma tutto ci è sembrato niente perchè avevamo il desiderio fortissimo di riprendere l’attività anche se con modalità da asporto.

Cosa ti manca di più del lavoro anti-covid?

Certo il contatto con il cliente, il bar è comunicazione, è relax, è condivisione. Ma guardiamo avanti e anche se con il volto coperto dalla mascherina, accoglieremo i nostri clienti con il sorriso di sempre.