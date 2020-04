QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Antonella: “sogno un franchising”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..” cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

“Quattro chiacchiere con..” rientra a Venticano, in particolare sulla strada principale, dove da sette anni c’è una bottega, all’interno della quale si pratica l’antica arte della sartoria Napoletana. Antonella Colarusso ha investito nel retail diretto e nel Made in Italy e, a quanto pare, ha vinto la scommessa.

Di cosa ti occupi? Da quanto tempo?

“Sono 22 anni che sono in questo settore, ho cominciato appena maggiorenne, produco camicie su misura, ovviamente prima come dipendente e dopo qualche anno da titolare. Ho cominciato la mia attività creando un piccolo laboratorio sotto casa, per poi costruirmi a Venticano, dove sono nata, una vera e propria sartoria con laboratorio e negozio annesso.”

Operare in un piccolo paese non garantisce una forte domanda, ha mai pensato di trasferire la tua bottega in una città?

“Sono contenta della scelta fatta anche se essendo una piccola comunità, non c’è una forte domanda di abitanti del posto, ma si sa la miglior pubblicità è il passaparola per cui non ho la necessità di trasferirmi in una città perché sono proprio i clienti a farmi pubblicità e così facendo tanti nuovi interessati mi raggiungono in negozio. Abbiamo già diverse collaborazioni con l’estero, come il Giappone, Lugano, Palm Beach.. inseguo il sogno di un franchising in tutto il mondo.”

Quant’è dura questa emergenza? Qual è la tua posizione circa le scelte governative?

“C’è tanta tristezza oltre a qualche difficoltà economica. La mia attività è chiusa dal 12 marzo, sono più di 50 giorni di chiusura e in tanti anni non era mai successo di stare fermi per così tanto tempo. Per quanto riguarda la tutela della Stato, la mia attività è tra quelle che ad oggi non hanno ancora ricevuto i famosi seicento euro.. Che dire, forse lo Stato poteva fare uno sforzo in più. Con seicento euro non fronteggi chissà quali spese e non porti avanti un’attività!”

Tre motivi per acquistare una camicia targata Colarusso..

“Tre motivi? Qualità, professionalità e cortesia. Vi invito a dare un’cchiata al mio sito (https://www.sartoriacolarusso.it/) o a passare in negozio e a smentirmi, la camicia su misura è solo Colarusso!”

Un pensiero per chiudere questa nostra chiacchierata..

“Con la stessa carica e lo stesso sorriso di sempre, non vedo l’ora di accogliere i miei clienti e ritornare al mio amato lavoro. Un abbraccio a tutti, sperando di superare al più presto questo brutto periodo. È vietato perdere la speranza.. #forzaventicano!!”

