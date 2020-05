QUATTRO CHIACCHIERE CON… Antonio Petrosino: “è come se mi fossi trovato in guerra”

In questi mesi con la nostra rubrica abbiamo cercato di dare voce ai titolari delle tante imprese irpine e sannite che si trovano nell’entroterra di questa difficile Regione per raccontare la loro storia, capire da vicino come stavano vivendo quest’emergenza. Da oggi allarghiamo i nostri confini per ascoltare, anche, la voce di chi è stato costretto, da questa pandemia, ad una lontananza forzata dai propri familiari, dal proprio paese natio, dai propri affetti più cari. Studenti, lavoratori ricercatori ma anche persone trasferite altrove che non hanno potuto fai ritorno nei luoghi della propria infanzia. In questa direzione “QUATTRO CHIACCHIERE CON…”, questa volta si è spinta fino BERGAMO per fare visita ad ANTONIO PETROSINO.

Antonio è nato a Napoli nel “quasi” lontano 1990. Da sempre residente a Venticano, è attualmente domiciliato a Bergamo dove svolge l’attività di Docente di Matematica e Scienze.

Il primo caso di Covid-19 a Codogno si è verificato il 21 febbraio scorso. Molti lavoratori e studenti hanno deciso di rientrare a casa. Tu perchè hai deciso di restare?

“Come tutti all’inizio ho sottovalutato la situazione. Forte anche delle iniziali esternazioni di illustri dottori, non pensavo andasse così. Ammetto che anche io ho creduto alla storia della semplice influenza, nonostante quello che stesse succedendo in Cina. Sono rientrato il 4 marzo a Bergamo. Dopo 15 giorni in Spagna, sarei potuto tornare a Venticano, ma sinceramente sono stato ottimista. Ero convinto che la scuola avesse riaperto verso la fine di marzo, non pensando che la situazione potesse diventare così drammatica. Ma soprattutto non sono sceso anche per la tranquillità delle persone care, non avrei potuto incontrare gli affetti e sarebbe stato pressoché inutile. Ho preferito restare Bergamo, anche perché se non ci fosse stato il virus, sarei comunque rimasto fino a giugno.”

Quando ti sei reso conto che la situazione era di tale gravità?

“Quando sono iniziati i racconti della partita dell’Atalanta, delle persone che avevano viaggiato in pullman e si erano contagiate, è stato in quel momento che ho capito che la situazione stava precipitando. Ma ho deciso comunque di non scendere. La sera dell’8 marzo, la sera del “Lockdown” ero solo in casa, e mi hanno aiutato molto i miei amici con i social network, facendo di tutto per colmare la distanza. Ero arrabbiato quando ho saputo che tutta Italia era zona arancione, compresa la provincia di BG, che per me doveva diventare zona rossa, proprio come Codogno. “Alzano Lombardo” e “Nembro”, vicinissime a Bergamo, sono zone particolarmente industrializzate, ci sono molte fabbriche. C’è stato, fino a fine marzo, un importante flusso di persone. Sicuramente questo ha contribuito alla diffusione del virus in quelle zone.”

Cosa ti ha particolarmente segnato in questi 3 mesi?

“Dopo l’8 marzo c’è stato un susseguirsi di emozioni, negative. Non la paura, questa non ha mai prevalso, ma la profonda tristezza. Soprattutto la settimana centrale di marzo. Quello che mi ha segnato di più, negli ultimi 3 mesi, è stata sicuramente la sfilata dei camion militari in via Borgo Palazzo, che per noi che viviamo in quella città è una via importante, fondamentale, che percorriamo tutti i giorni per andare a lavoro. Ormai la conosco come il corso di Venticano. E’ stato davvero brutto vedere quelle immagini, che penso la maggior parte delle persone non dimenticherà. E’ sembrata davvero una guerra. Anche le immagini delle Chiese piene di bare. Sembrava una situazione surreale, come se stessi vivendo in un film. Poi c’erano le sirene delle ambulanze, tutto il giorno, che a fine marzo hanno staccato perché erano diventate intollerabili. Anche i ragazzi, durante la lezione con la didattica a distanze, ripetevano sempre “Prof. le SIRENE, LE SIRENE””.

Questa situazione ha compromesso la tua carriera lavorativa in qualche modo?

“Fortunatamente ho potuto continuare a seguire i miei alunni attraverso la didattica a distanza. Ovviamente la didattica a distanza non è scuola, ma è stato un modo alternativo per concludere il percorso con le varie classi”

Cosa ti è mancato, in tutto questo tempo, del tuo Paese?

“Mi sono mancate la mia famiglia, i miei amici. La tranquillità di una vita normale, delle vita di sempre. Però sai cosa spero? Spero che questa situazione possa essere anche uno slancio vitale per tante persone che nei periodi precedenti, erano abituate a vivere le loro giornate in casa piuttosto che godersi la bellezza dello stare in compagnia, del viaggiare, della natura …”

Nonostante la situazione sembra stia migliorando e le misure governative diventano meno restrittive, hai timore nell’uscire e avere rapporti sociali?

“Assolutamente NO. La paura non ha mai preso il sopravvento in questi mesi. Anzi non vedo l’ora di riprendere in mano la mia vita: mi manca viaggiare, avere rapporti sociali. Spero che tutta questa situazione possa, pian piano, stabilizzarsi.”

Quando pensi di tornare un pochino a casa?

“Sono rientrato a Venticano lunedì 4 maggio. Ho sostenuto il viaggio da solo, su strada era deserta. Ero abituato alle 10 ore di viaggio, ma questa volta me la sono cavata in 6 ore circa. All’uscita del casello di Benevento, sono stato fermato dalla Polizia Stradale che mi ha accompagnato presso il presidio dell’ASL, dove i medici hanno effettuato il test rapido, con esito negativo. Ma allo stesso tempo mi trovo in isolamento fiduciario fino al 18 maggio, in un locale separato rispetto all’abitazione in cui risiede la mia famiglia. Questo anche per evidenziare che i controlli ci sono stati.”

Un tuo pensiero per concludere questa intervista

“Quello che mi sento di dire è che ho visto tanto senso civico nelle persone, l’affetto dai balconi con i vicini. Persone che nella vita di tutti i giorni vedi poco e niente, perché lavorando, le case sono percepite come dei dormitori. L’unica cosa che mi sento di sottolineare è che anche questo ritorno ,dopo quasi 3 mesi, criticato tanto dai giornali, è stato un gesto per me comprensibilissimo. E’ stata dura restare in casa per tutto questo tempo, lontani dalla propria famiglia. Pensare sempre che potesse succedere qualcosa alla tua famiglia, ai tuo cari, è stato un pensiero che più volte ho fatto. Chi è sceso lo ha fatto anche con coscienza. Infine ritengo sia necessario smorzare i toni anche su questa inutile e deleteria differenza tra Nord e Sud. Noi siamo tutti italiani, senza distinzioni tra Nord e Sud.”