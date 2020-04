QUATTRO CHIACCHIERE CON.. Antonio: “recuperato il senso della comunità”

Sono tante le piccole attività che, in trincea, lottano ogni giorno col nemico Coronavirus. Con la nostra rubrica “Quattro chiacchiere con..“ cercheremo di dare voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo quest’emergenza.

E’ la volta di Antonio Colella, giovane Venticanese (consigliere comunale) che ha scelto tre anni fa, coraggiosamente, di aprire una piccola “officina tecnologica“ e che oggi si trova ad affrontare questa tremenda battaglia.

Di cosa ti occupi, perché questa scelta e se ti ripetuti fortunato

“Assistenza e riparazioni smartphone e tablet. Mi sento fortunato perché avendo fatto di una passione il mio lavoro é come se non lavorassi mai! Inoltre lavoro nel mio paese natale al Sud, e di questi tempi anche questa é una fortuna.”

La tua attività ha subito il divieto imposto dal Governo?

“No! La mia attività non è stata sospesa. Ciò credo dipenda dall’importanza dello smart working in questo particolare momento.”

L’impatto che ha avuto su di te quest’emergenza e se hai valutato l’ipotesi di riconvertire la tua attività

“Il calo del fatturato è del 80%. In questo momento non conta il fatturato ma il servizio che ogni attività deve, in questa fase, dare al cittadino. Non avrei assolutamente riconvertito!”

Come stanno rispondendo i tuoi clienti a quest’emergenza? Cosa, secondo te, non sta funzionando?

I miei clienti stanno rispondendo con grande senso civico. Ma direi tutti i cittadini, questo almeno nella mia comunità. Sta funzionando la macchina di assistenza logistica per le famiglie e anche la gestione amministrativa. In generale ció che non sta funzionando è l’informazione nazionale, sempre politicamente faziosa.”



Quanto ti senti tutelato dalle scelte governative? Le piccole attività, come la tua, come potevano essere maggiormente aiutate?

“Seicento euro non possono definirsi tutela! In questa fase qualsiasi misura standard per le imprese non serve. Per dare una vera mano bisognava congelare la macchina economica passiva delle imprese. No affitti, no utenze, no scadenze, come mutui assegni tasse e contributi. Meglio congelare i bilanci che farli andare in perdita con 600 euro. I 25 mila euro poi sono totalmente inadatti. Inoltre solo chi ha un fatturato 2018 di 100 mila euro può accedere al prestito di 25 mila euro. Al di sotto non ne vale la pena. Quindi tutela sbagliata, in tempi biblici.”



Chiudi gli occhi…sono trascorsi tre mesi. Con quale spirito ripartirai?

“Tra tre mesi bisogna ripartire a testa bassa! Si prevede un incremento fisiologico il prossimo anno, quindi bisogna essere pronti. Purtroppo questo vale solo per le imprese che tra tre mesi saranno ancora in piedi.”

Un tuo pensiero per concludere questa piacevole chiacchierata..

“Questa epidemia ha fatto sì che si recuperasse il senso della comunità. Stiamo assistendo al livellamento delle classi sociali. Spero sia l’inizio di una rinascita culturale e magari chissà anche politica! Al netto dei morti e del disastro economico, sarà un occasione da sfruttare per tornare magari migliori di prima.”